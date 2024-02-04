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Alper Gezeravcı dönüş tarihi ertelendi mi, kaç gün? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hangi tarihte gelecek, nereye inecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2024
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Alper Gezeravcı dönüş tarihi ertelendi mi, kaç gün? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hangi tarihte gelecek, nereye inecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın bulunduğu Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüş tarihi merak konusu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdikleri bilim misyonları ve deneylerin ardından Dragon kapsülüyle Dünya'ya dönecek olan ekibin iniş tarihi araştırılıyor. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılma ve Dünya'ya güvenli bir şekilde iniş yapma süreci, uzay ve bilim meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Alper Gezeravcı dönüş tarihi ertelendi mi, kaç gün?

Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüşüne yönelik geri sayım başladı. Ax-3 ekibi, ISS'ye kenetli olan Dragon kapsülü ile geri dönüş yapacak. Uzay görevinin ardından ekip için özel bir uğurlama töreni düzenlenmişti. Alper Gezeravcı, uzayda geçirdiği 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi. Peki Alper Gezeravcı dönüş tarihi ertelendi mi, kaç gün? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hangi tarihte gelecek, nereye inecek?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN UZAYA GİTTİ?

Ax-3 ekibinde bulunan Alper Gezeravcı, Türkiye saati ile 19 Ocak günü saat 00:49'da uzaya fırlatılmıştı. 20 Ocak günü de ISS'ye kenetleme gerçekleşmişti.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK, ERTELENDİ Mİ?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle ertelendi. Dragon kapsülünün tahmini olarak bir sonraki ayrılma 5 Şubat saat 17:00'de, Dünya'ya dönüş ise 6 Şubat saat 17:50 şeklinde duyuruldu.

SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

BAKAN KACIR'DAN PAYLAŞIM: BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

İşte Bakan Kacır'ın paylaşımı...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz.

Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi.

Bir sonraki ayrılma (tahmini):
5 Şubat 2024 - 17.00
Dünya'ya Dönüş (tahmini):
6 Şubat 2024 - 17.50

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