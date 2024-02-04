Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüşüne yönelik geri sayım başladı. Ax-3 ekibi, ISS'ye kenetli olan Dragon kapsülü ile geri dönüş yapacak. Uzay görevinin ardından ekip için özel bir uğurlama töreni düzenlenmişti. Alper Gezeravcı, uzayda geçirdiği 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi. Peki Alper Gezeravcı dönüş tarihi ertelendi mi, kaç gün? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hangi tarihte gelecek, nereye inecek?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN UZAYA GİTTİ?