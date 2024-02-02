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Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan’ın hayatı ve kariyeri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Dr. Fatih Karahan hakkındaki detaylar ise merak konusu oldu. İşte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri...

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden ayrılma kararının ardından, vatandaşlar yeni atanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) başkanıyla ilgili merak içerisinde. Ortaya atılan iddialar arasında yer alan isimlerden biri olan Merkez Bankası Yardımcısı Dr. Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri takip ediliyor. Peki Fatih Karahan kimdir?

DR. FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

YENİ TCMB BAŞKANI DR. FATİH KARAHAN MI OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından yerine atanacak isim merak konusu oldu. Sosyal medyada dolaşan birçok iddia arasında öne çıkan isim, Fatih Karahan oldu. Fakat konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmeler anında haberimizde yer alacak.

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