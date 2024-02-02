6 Şubat Pazartesi resmi tatil mi, tatil olacak mı? 6 Şubat depremi yıldönümünde okullar, kamu kurumları açık olacak mı?

6 Şubat'ın resmi tatil olup olmayacağı sorusu, depremin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma törenleri çerçevesinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği bu acı gün, pek çok ilde düzenlenecek anma etkinlikleriyle onurlandırılacak. Peki 6 Şubat Pazartesi resmi tatil mi, tatil olacak mı?

6 ŞUBAT TATİL OLACAK MI?