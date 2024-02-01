Diyarbakırlı Ramazan hocaya veda! Olayın sır perdesi aralanıyor! Katil zanlısı yakalandı

Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi, tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'nda defnedildi.

Pişkin'in babası İsmail Pişkin, defin işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu katledenlerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ederek, "Devlete güveniyorum, Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi. İnsanları seviyordu, çocuklar onun peşinden gidiyordu." dedi.