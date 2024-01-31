THY İPTAL SEFER SORGULAMA | 1 Şubat 2024 THY hangi seferler iptal edildi? Yurtiçi yurtdışı uçuşları son durum
Tütk Hava Yolları (THY) uçuş durumu sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. 1 Şubat Perşembe (yarın) uçuşu olan vatandaşlar iptal olan seferleri araştırmaya başladı. Peki THY hangi seferler iptal edildi? İşte son gelişmeler...
Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grev kararı nedeniyle yarın gerçekleştireceği bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Grevin etkisiyle oluşabilecek operasyonel aksamaları önlemek amacıyla alınan bu karar, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri ve olası mağduriyetleri önlemeleri açısından önem taşıyor. İşte THY iptal edilen seferler listesi...
Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
THY İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat Perşembe günü iptal edilen seferler şöyle:
TK 1668 Hamburg-İstanbul
TK 1664 Hamburg-İstanbul
TK 1662 Hamburg-İstanbul
TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg
TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen
TK 1726 Berlin-İstanbul
TK 1724 Berlin-İstanbul
TK 1722 Berlin-İstanbul
TK 1728 Berlin-İstanbul
TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen
TK 1337 İstanbul-Leipzig
TK 1338 Leipzig-İstanbul
TK 7734 Sabiha Gökçen-Frankfurt
TK 7735 Frankfurt-Sabiha Gökçen
TK 1591 İstanbul-Frankfurt
TK 1592 Frankfurt-İstanbul
TK 1587 İstanbul-Frankfurt
TK 1588 Frankfurt-İstanbul
TK 1598 Frankfurt-İstanbul
TK 1594 Frankfurt-İstanbul
TK 1556 Hannover-İstanbul
TK 1554 Hannover-İstanbul
TK 7817 Hannover-Sabiha Gökçen
TK 7730 Sabiha Gökçen-Düsseldorf
TK 7731 Düsseldorf-Sabiha Gökçen
TK 7740 Sabiha Gökçen-Düsseldorf
TK 7741 Düsseldorf-Sabiha Gökçen
TK 1701 İstanbul-Stuttgart
TK 1702 Stuttgart-İstanbul
TK 1705 İstanbul-Stuttgart
TK 1706 Stuttgart-İstanbul
TK 1703 İstanbul-Stuttgart
TK 1704 Stuttgart-İstanbul
TK 1709 İstanbul-Stuttgart
TK 1710 Stuttgart-İstanbul
TK 7752 Sabiha Gökçen-Stuttgart
TK 7753 Stuttgart-Sabiha Gökçen
TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart
TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen
TK 7812 Ankara-Stuttgart
TK 7813 Stuttgart-Ankara
TK 1675 İstanbul-Köln
TK 1676 Köln-İstanbul
TK 1671 İstanbul-Köln
TK 1672 Köln-İstanbul
TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln
TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen
TK 7712 Sabiha Gökçen-Köln
TK 7713 Köln-Sabiha Gökçen
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- THY İPTAL SEFER SORGULAMA | 1 Şubat 2024 THY hangi seferler iptal edildi? Yurtiçi yurtdışı uçuşları son durum
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