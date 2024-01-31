THY İPTAL SEFER SORGULAMA | 1 Şubat 2024 THY hangi seferler iptal edildi? Yurtiçi yurtdışı uçuşları son durum

Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grev kararı nedeniyle yarın gerçekleştireceği bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Grevin etkisiyle oluşabilecek operasyonel aksamaları önlemek amacıyla alınan bu karar, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri ve olası mağduriyetleri önlemeleri açısından önem taşıyor. İşte THY iptal edilen seferler listesi...

Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.