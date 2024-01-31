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Son dakika | Beşiktaş'ta isale hattı patladı! Trafik felç

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Son dakika | Beşiktaş’ta isale hattı patladı! Trafik felç

Son dakika haberi... Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Bu gelişme üzerine Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş istikametine geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı.

Bu gelişme üzerine Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş istikametine geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde ana isale hattı patladı. Belediye ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu. Su borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerlerine su ve kum ile doldu. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ana isale hattı patladı ANA İSALE HATTI PATLADI

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