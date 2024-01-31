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Deprem son dakika | İstanbul'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Deprem son dakika | İstanbul’da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

2024 yılı itibariyle Türkiye'nin deprem risk haritası ve geçmişte yaşanan depremler incelendiğinde, özellikle Marmara Denizi çevresi, Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin deprem açısından oldukça aktif bölgeler olduğu gözlemlenmektedir. Bu bölgelerdeki yüksek deprem aktivitesi, yerel halkın ve yetkililerin sürekli olarak deprem durumunu takip etmelerini önemli kılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, sürekli olarak güncellenen bir son depremler listesi sunarak, bu bilgileri halkla paylaşmaktadır. İşte bugün gerçekleşen son depremler listesi...

Son dakika deprem bilgilerini öğrenmek isteyenler, 31 Ocak 2024 tarihine ait anlık depremler listesine göz atabilirler. Güncel deprem verileri, yerel saatle az önce meydana gelen depremin nerede olduğu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu anlık deprem listesi, vatandaşların güncel durumu takip edebilmesi için sürekli olarak güncellenmektedir.

Son dakika... 31 Ocak 2024 Salı günü saat 15:48'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Deprem Kuşağı

Türkiye'nin coğrafi konumu, deprem kuşağı içinde yer alması nedeniyle birçok depremin etkisi altına girmesine sebep oluyor. Bu bağlamda, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında gerçekleşen depremler, vatandaşları deprem kontrolünü rutin bir alışkanlık haline getirmeye teşvik ediyor.

Bugün Meydana Gelen Depremler

Son dakika ülkemizde yaşanan depremler, Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kaydedilerek resmi internet sitelerinde paylaşıldı. Bu depremlerin büyüklüğü, derinliği, saatleri ve merkez noktaları detaylı bir şekilde belirlendi.

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

Güncel Deprem Bilgileri ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, vatandaşları sürekli olarak güncel deprem bilgileri konusunda bilgilendiriyor. Bu sürekli güncellenen deprem verileri, yerel halkın ve yetkililerin deprem riskine karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı oluyor. Bu bilgiler, toplumun afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli bir şekilde hareket etmelerine olanak sağlayarak güvenli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunuyor.

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