Deprem son dakika | İstanbul’da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

Güncel Deprem Bilgileri ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, vatandaşları sürekli olarak güncel deprem bilgileri konusunda bilgilendiriyor. Bu sürekli güncellenen deprem verileri, yerel halkın ve yetkililerin deprem riskine karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı oluyor. Bu bilgiler, toplumun afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli bir şekilde hareket etmelerine olanak sağlayarak güvenli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunuyor.