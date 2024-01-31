31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik yerleri bugün mü açıklanacak? Celp ve sevk tarihleri...

2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik yerleri bugün mü açıklanacak? Celp ve sevk tarihleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2024
ABONE OL
2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik yerleri bugün mü açıklanacak? Celp ve sevk tarihleri...

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması beklenen askerlik yerleri sonuç tarihi nihayet belli oldu. Resmi internet adresinde Şubat ayı celp ve sevk tarihleri kamuya açıklanırken, adaylar sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Bu önemli duyuru, askerlik görevini yerine getirmek üzere bekleyen adaylar için beklenen bir adım olup, süreç hakkında net bilgiler sunacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

Askerlik görevini yapmak için gün sayan adaylar, gözlerini yedek subay, yedek astsubay ve erler için sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Bedelli askerlik yerleri 25 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Şimdi ise gözler, 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının ne zaman duyurulacağına çevrildi. Peki 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya sonrasında, Şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

Buna göre; Şubat ayı askerlik yerleri 1 Şubat 2024 tarihinde erişime açılacak.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024
Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024
-Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 2024

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA