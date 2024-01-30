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Yüksek Sağlık Hukuku Derneği: Sağlık Çalışanlarına Hukuki Koruma Sağlamaya Kararlıyız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Yüksek Sağlık Hukuku Derneği: Sağlık Çalışanlarına Hukuki Koruma Sağlamaya Kararlıyız

Günümüzde sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı en karmaşık sınavlardan biri medikal malpraktis olduğunu ifade eden Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk İşleyen, sağlık sektöründeki hukuki yeniliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Biz, Yüksek Sağlık Hukuku Derneği olarak, bu meydan okumalara karşı sağlık çalışanlarımız için sağlam bir koruma kalkanı oluşturmaya kararlıyız. Mesleklerini en üst seviyede icra edebilmeleri için onlara hukuki destek ve yönlendirme sunuyoruz." şeklinde konuştu.

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