Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili anlamı ve fazileti nedir? 2024 DİYANET kandil günleri...

MİRAÇ NE DEMEKTİR?

Miraç kelimesi, "yukarı çıkmak, yükselmek, merdiven" manasına gelir ve urûc kökünden türemiştir. Miraç olayı, Hz. Peygamber'in (SAV) göğe yükselişini ve Allah (CC) katına çıkışına denir.

Hadise, Peygamberimiz'in (SAV) Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkışı şeklinde yorumlandığından kaynaklarda yaygınlıkla "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçiyor olsa da Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de ifade edilir.

Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 tarihine denk geliyor.