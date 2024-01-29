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U.S. Polo Assn: "Geçmişten gelen güçlü miras" | Kış 24 Koleksiyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2024
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U.S. Polo Assn: Geçmişten gelen güçlü miras | Kış 24 Koleksiyonu

U.S. Polo Assn. 23/24 Kış sezonu geçmişten aldığı güçlü mirasını yepyeni bir imajla günümüze tekrar taşıyor. Kışın kendini yenileyen enerjisinden ilham alınarak hazırlanan koleksiyon tazeliği, canlılığı ve parıltıyı da beraberinde getiriyor.

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