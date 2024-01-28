ŞOK 28 Ocak aktüel ürünler kataloğu geliyor! ŞOK bu hafta elektronikten tekstile, gıdadan mobilyaya kadar onlarca ürünü uyguna satıyor

ŞOK, 28 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğuyla ev düzenine uygun ve bütçe dostu çözümler sunmaya devam ediyor. Maxi Boy Baskılı Hurç 49,95 TL, Mega Boy Baskılı Hurç 54,95 TL, Maxi Boy Baza Altı Hurç 49,95 TL, Mega Boy Baza Altı Baskılı Hurç 54,95 TL, Mega Boy Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 89,95 TL, Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL, 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 69,95 TL, Metaltex Dolap İçi Düzenleyici Raf 89,95 TL, Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 89,95 TL, Metaltex Raf Altı Sepeti 89,95 TL, 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL, 9'lu Slim Elbise Askısı 42,95 TL fiyatlarla 3 Şubat 2024 tarihine kadar müşterilere sunulacak. İşte ŞOK avantajları….

ŞOK 28 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!