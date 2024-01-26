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ŞOK 27 Ocak aktüel ürünler kataloğu geliyor! ŞOK bu hafta elektronikten tekstile, gıdadan mobilyaya kadar onlarca ürünü uyguna satıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024
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ŞOK 27 Ocak aktüel ürünler kataloğu geliyor! ŞOK bu hafta elektronikten tekstile, gıdadan mobilyaya kadar onlarca ürünü uyguna satıyor

ŞOK 27 Ocak aktüel ürünler kataloğundaki ürünler market raflarına çıkmaya hazırlanıyor. 3 Şubat tarihine kadar spot masasında satışına devam edilecek ürünlerden bazıları peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile satışa sunulmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK’un avantajlı ürünleri ve indirimli fiyatları…

ŞOK 27 Ocak aktüel ürünler kataloğunda birinden farklı ürün uygun fiyattan müşteri ile buluşturulacak. Maxi Boy Baskılı Hurç 49,95 TL, Mega Boy Baskılı Hurç 54,95 TL, Maxi Boy Baza Altı Hurç 49,95 TL, Mega Boy Baza Altı Baskılı Hurç 54,95 TL, Mega Boy Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 89,95 TL, Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL, 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 69,95 TL, Metaltex Dolap İçi Düzenleyici Raf 89,95 TL, Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 89,95 TL, Metaltex Raf Altı Sepeti 89,95 TL, 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL, 9'lu Slim Elbise Askısı 42,95 TL fiyattan 3 Şubat 2024 tarihine kadar satışa sunulurken daha yüzlerce ürüne fiyat harici peşin fiyatına 6 taksit fırsatı da sunuluyor. İşte ŞOK avantajları….

ŞOK 27 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Maxi Boy Baskılı Hurç 49,95 TL,

Mega Boy Baskılı Hurç 54,95 TL,

Maxi Boy Baza Altı Hurç 49,95 TL,

Mega Boy Baza Altı Baskılı Hurç 54,95 TL

Mega Boy Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 89,95 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL,

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 69,95 TL,

Metaltex Dolap İçi Düzenleyici Raf 89,95 TL,

Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 89,95 TL,

Metaltex Raf Altı Sepeti 89,95 TL,

12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL

9'lu Slim Elbise Askısı 42,95 TL

Gokidy Minkie Bebek 59,95 TL,

Melisa'nın Arabası 149 TL,

Minkie Bebek Parti Seti 59,95 TL,

At Bakım Seti 69,95 TL

SökTak İş Makineleri 69,95 TL

Robota Dönüşen İş Makinesi 99,95 TL,

Dozer 59,95 TL, Mini İş Makinesi Çeşitleri 39,95 TL

Metal Neşeli Arabalar 79,95 TL

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 129 TL,

Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL,

Sinbo Mini Abajur 149 TL,

Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 449 TL

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