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Smartmetrics Kurucusu İlkay Batur: Franchise Market Türkiye İşbirliği ile franchise iş dünyasını büyütmeyi hedefliyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Smartmetrics Kurucusu İlkay Batur: Franchise Market Türkiye İşbirliği ile franchise iş dünyasını büyütmeyi hedefliyoruz

Smartmetrics, Franchise Market Türkiye ile işbirliği kapsamında franchise iş dünyasını genişletme hedefini duyurdu. Türkiye'de franchise ekosisteminin 2024 yılına kadar 4,521 yeni şube açmayı planladığı ve 2023'te 55 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

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