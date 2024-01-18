MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları isim listesi: AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...
MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler merak ediliyor. 31 Mart 2024 belediye seçimleri için AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. MHP, 8'i il,47'si ilçe 55 başkan adayını daha açıkladı. İşte, yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi!
MHP'nin aday göstereceği iller ve ilçeler, 31 Mart 2024 belediye seçimleri öncesinde merak konusu haline geldi. Yerel seçime adım adım yaklaşırken vatandaşlarda Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. MHP bugün 3 il ve 52 ilçe belediye başkanı adayını daha açıkladı. Peki yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayımı başlattı. Siyasi partiler, seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş devam ederken, bu soru işaretleri yakında cevap bulacak. Adaylar, 7 ve 15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek iki ayrı programda açıklanacak.
İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI KİM OLACAK?
Seçimlerin en çok merak edilen şehirleri İstanbul ve Ankara için aday belirleme süreci özellikle dikkat çekiyor. Bu iki büyük şehirde yarışacak isimler, seçim dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecek. 15 Ocak'ta AK Parti, seçim beyannamesinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere diğer adaylarını da tanıtacak.
MHP KAÇ İLDE ADAY ÇIKARACAK?
AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. Bu kapsamda, 5 ilde MHP adayını destekleyecekler. Öte yandan, 24 ilde MHP, AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Her iki partinin de kendi adaylarını çıkartacağı 22 il bulunuyor.
MHP'NİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024!
İL
Elazığ - Murat Aygen
Isparta - Yusuf Ziya Günaydın
Kars - Ötügen Senger
İLÇE
Ankara/Ayaş - Mehmet Kirazdibi
Antalya/Korkuteli - Sadık Önal
Denizli/Buldan - Mesut Sarıbaloğlu
Eskişehir/Alpu - Alpaslan Kokulu
İzmir/Çeşme - Esat Tanık
Kayseri/Bünyan - Selahattin Metin
Konya/Çumra - Fatih Demirci
Konya/Doğanhisar - Savaş Özdemir
Konya/Emirgazi - Nurişen Koçak
Trabzon/Beşikdüzü - Barış Öztürk
Afyonkarahisar/Sandıklı - Melek Yavuz
Afyonkarahisar/İhsaniye - Hamit Çakır
Aksaray/Ağaçören - Fevzi Yalman
Aksaray/Eskil - Niyazi Alçay
Aksaray/Gülağaç - Doğan Başbuğ
Aksaray/Güzelyurt - Sadullah Er
Aksaray/Ortaköy - Ahmet Koyuncu
Aksaray/Sarıyahşi - Doğan Mutlu
Aksaray/Sultanhanı - Fiyay Şanlı
Çankırı/Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu
Çankırı/Bayramören - Halil Muratoğlu
Çankırı/Çerkeş - Nurullah Öztürk
Çankırı/Eldivan - Alpaslan Aşlar
Çankırı/Kızılırmak - Erol Şentürk
Çankırı/Kurşunlu - Şerafettin Uslu
Çankırı/Korgun - Hasan Hüseyin Kozan
Çankırı/Orta - Ömer Bezcı
Çankırı/Şabanözü - Ahmet Gümüş
Çankırı/Yapraklı - Ömer Güngör
Erzincan/Otlukbeli - Yusuf Tektaş
Erzincan/Kemaliye - Mehmet Karaman
Erzincan/Kemah - Cevdet Bayram
Erzincan/Çayırlı - Oktay Efe
Erzincan/Üzümlü - Lütfü Yakut
Erzincan/Ilıç - Mehmet Elçi
Erzincan/Tercan - Mehmet Yılmaz
Gümüşhane/Kelkit - Birol Toğlu
Gümüşhane/Şiran - Mutlu Özel
Gümüşhane/Köse - Turgay Kesler
Gümüşhane/Torul - Evren Evrim Özdemir
Gümüşhane/Kürtün - Enver Şen
Kastamonu/Bozkurt - Bozkurt Ekeş
Kastamonu/Çatalzeytin - Ahmet Demir
Kastamonu/Devrekani - Kenan Öz
Kastamonu/Doğanyurt - Şerafettin Ortaç
Kastamonu/Hanönü - Metin Yamal
Kastamonu/İhsangazi - Hayati Sağlık
Kastamonu/İnebolu - Engin Uzuner
Kastamonu/Seydiler - Mehmet Erdoğan
Kastamonu/Şenpazar - Suat Saygın
Kastamonu/Taşköprü - Yıldıran Yüksel
Kastamonu/Tosya - Volkan Kavaklıgil
MHP'NİN ADAY GÖSTERECEĞİ İL VE İLÇELER
- Manisa Büyükşehir: Cengiz Ergün
- Mersin Büyükşehir: Serdar Soydan
- Amasya İl: Bayram Çelik
- Bartın İl: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
- Bayburt İl: Hükmü Pekmezci
- Çankırı İl: İsmail Hakkı Esen
- Erzincan İl: Bekir Aksun
- Karabük İl: Rafet Vergili
- Karaman İl: Savaş Kalaycı
- Kastamonu İl: Yüksel Aydın
- Kütahya İl: Alim Işık
- Nevşehir İl: Adnan Doğu
- Niğde İl: Hamdi Doğan
- Osmaniye İl: İbrahim Çenet
- Adana Çukurova Büyükşehir İlçe: Fırdevs Cingözler
- Adana Feke Büyükşehir İlçe: Ahmet Şener
- Adana İmamoğlu Büyükşehir İlçe: Mehmet Aydın Kangur
- Adana Karaisalı Büyükşehir İlçe: Bekir Şimşek
- Adana Karataş Büyükşehir İlçe: Necip Topuz
- Adana Kozan Büyükşehir İlçe: Mustafa Atlı
- Adana Pozantı Büyükşehir İlçe: Ali Avan
- Adana Saimbeyli Büyükşehir İlçe: Vedat Cengiz
- Adana Sarıçam Büyükşehir İlçe: Bilal Uludağ
- Adana Yumurtalık Büyükşehir İlçe: Aydın Kütükoğlu
- Mersin Anamur Büyükşehir İlçe: Hidayet Kılınç
- Mersin Bozyazı Büyükşehir İlçe: Mustafa Çetinkaya
- Mersin Çamlıyayla Büyükşehir İlçe: Ali Rıza Genç
- Mersin Erdemli Büyükşehir İlçe: Mustafa Kara
- Mersin Gülnar Büyükşehir İlçe: Fatih Önge
- Mersin Mut Büyükşehir İlçe: Volkan Şeker
- Mersin Silifke Büyükşehir İlçe: Sadık Altınok
- Mersin Tarsus Büyükşehir İlçe: Mahmut Tat
- Mersin Toroslar Büyükşehir İlçe: Ali Öz
- Aydın Efeler Büyükşehir İlçe: Burak Pehlivan
- Aydın Germencik Büyükşehir İlçe: Halit Germen
- Aydın Karacasu Büyükşehir İlçe: Mehmet Erikmen
- Aydın Söke Büyükşehir İlçe: Tekin Yavuz
- Ankara Etimesgut Büyükşehir İlçe: Enver Demirel
- Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe: Ramazan Şimşek
- Ankara Kalecik Büyükşehir İlçe: Erdal Dal
- Ankara Polatlı Büyükşehir İlçe: Levent Çağlancı
- Antalya Alanya Büyükşehir İlçe: Adem Murat Yücel
- Antalya Demre Büyükşehir İlçe: İbrahim Oğuz
- Antalya Gazipaşa Büyükşehir İlçe: Mustafa Aksoy
- Balıkesir Gömeç Büyükşehir İlçe: Kazım Arslan
- Bursa Yenişehir Büyükşehir İlçe: Davut Aydın
- Denizli Çal Büyükşehir İlçe: Feti Akcan
- Denizli Honaz Büyükşehir İlçe: Ali Semerci
- Erzurum İspir Büyükşehir İlçe: Ahmet Coşkun
- Erzurum Olur Büyükşehir İlçe: Vedat Ergün
- Erzurum Uzundere Büyükşehir İlçe: Sinan Aydın
- Eskişehir Çifteler Büyükşehir İlçe: Kadir Bıyık
- Eskişehir Seyitgazi Büyükşehir İlçe: Erhan Erdem
- İstanbul Beşiktaş Büyükşehir İlçe: Serkan Toper
- İstanbul Silivri Büyükşehir İlçe: Volkan Yılmaz
-Balıkesir/Susurluk: Fahrettin Şener
-Bayburt/Aydıntepe: Haşim Şentürk
-Bayburt/Demirözü: Necmettin Ersen
-Burdur/Karamanlı: İskender Karasu
-Çorum/Alaca: Şerif Aslan
-Çorum/Bayat: Mehmet Bahadır Efe
-Çorum/Boğazkale: Mesut Ocaklı
-Çorum/Dodurga: İsmail Çetinkaya
-Çorum/İskilip: Ahmet Sağlam
-Çorum/Kargı: Selahattin Erdoğan
-Çorum/Laçin: Ünal Gevşek
-/Osmancık: Ahmet Gelgör
-Çorum/Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray
-Çorum/Uğurludağ: Zeki İpek
-Karabük/Eflani: Hüsnü Akın
-Karabük/Eskipazar: Sırrı Şen
-Karabük/Ovacık: Neslihan Kaya Karpuz
-Karabük/Yenice: Zeki Çaylı
-Kütahya/Emet: Mustafa Koca
-Kütahya/Gediz: Necdet Akel
-Kütahya/Hisarcık: Mustafa Demirtaş
-Kütahya/Pazarlar: İsmail Kul
-Kütahya/Simav: Kübra Tekel Aktulun
-Kütahya/Şaphane: Selami Atak
-Kütahya/Tavşanlı: Ali Ataş
-Niğde/Altunhisar: Vedat Kirazcı
-Niğde/Bor: Sıtkı Erat
-Niğde/Çamardı: Gabil Demir
-Osmaniye/Bahçe: Zeynel Mete Kadıoğlu
-Osmaniye/Hasanbeyli: Latif Kahvecioğlu
-Osmaniye/Kadirli: Ömer Tarhan
-Osmaniye/Sumbas: Nihat Göçer
-Osmaniye/Toprakkale: Turgay Çavuşoğlu
-Sinop/Ayancık: Murat Akın
Sinop/Boyabat: Murat Muslu
-Sinop/Dikmen: Erdal Koşar
-Sinop/Durağan: Zafer Elkovan
-Sinop/Saraydüzü: Ferdi Canoğlu
-Sivas/Akıncılar: Murat Sevinç
-Sivas/Altınyayla: Sezai Subaşı
-Sivas/Doğanşar: Halil Balık
-Sivas/Gemerek: Erol Sağırkaya
-Sivas/Gölova: Osman Demirbağ
-Sivas/Gürün: Nami Çiftçi
-Sivas/Hafik: Harun İsa Gültay
-Sivas/Kangal: Serkan Halver
-Sivas/Koyulhisar: Gülay Fırat
-Sivas/Suşehri: Ahmet Ayhan Kayaoglu
-Sivas/Yıldızeli: Yaşar Göktas
-Sivas/Zara: Fatih Çelik
-Zonguldak/Alaplı: İsmail Öztürk
-Zonguldak/Çaycuma: Semih Aydın
-Zonguldak/Devrek: Erol Kaplan
-Zonguldak/Gökçebey: Atakan Çiçek
-Zonguldak/Karadeniz Ereğli: İlkay Özdemir
-
-
-
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...
- 1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...
- AFAD son dakika duyurdu: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- 1 dersten kalınca belge alınır mı 2024? Karnede zayıf varken belge verilir mi? Takdir teşekkür alma şartları....
- Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...
- Not ortalaması kaç olursa takdir teşekkür belgesi alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne ortalama hesaplama nasıl yapılır?
- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ 2024: Yerel seçimler (belediye seçimleri) ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
- Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...
- Emekliye müjdeli haber geldi çattı! %5'lik ek artışla zamlı maaş listesi çıktı! TCKN sonu 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 olanlara...
- Falcon 9 roketi teknik özellikleri | Uzaya gidecek Türk astronotu taşıyacak (AX-3) Space X Falcon 9 Uzay Aracı nedir, nasıl çalışır?
- Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi? İlk Türk Astronot uzaya ne zaman çıkacak?