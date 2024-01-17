MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman askere gideceğim? Şubat 2024 sınıflandırma sonuçları: Sevk ve celp tarihleri
"Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2024?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar için 2024 yılı celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden belli olacak. İşte konuya ilişkin detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılında vatani görevini yerine getirecek adaylara yönelik celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Bedelli askerlik için başvuru yapan adaylar sınıflandırma sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, MSB 2024 sevk tarihleri...
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır:
⚫08 Şubat 2024
⚫07 Mart 2024
⚫18 Nisan 2024
⚫16 Mayıs 2024
⚫27 Haziran 2024
⚫25 Temmuz 2024
⚫22 Ağustos 2024
⚫19 Eylül 2024
⚫17 Ekim 2024
⚫14 Kasım 2024
⚫12 Aralık 2024
BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.
25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek."
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.
Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.
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- MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman askere gideceğim? Şubat 2024 sınıflandırma sonuçları: Sevk ve celp tarihleri
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