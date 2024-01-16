Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? 2024 ISS NASA İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yolculuğu kaç gün sürecek, hangi tarihte dönecek?
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak dikkat çeken Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilme tarihi nihayet belli oldu. Uzay seyahati, titizlikle planlanan bir süreç sonucunda gerçekleşecek ve Gezeravcı, özel bir eğitim programıyla göreve hazırlanarak Türkiye'nin uzaydaki temsilcisi olacak. Milli Uzay Programı'nın ilk ayağını oluşturan bu önemli görev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilecek ve NASA programı kapsamında detaylı bir şekilde takip edilecek. Peki Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu için heyecanlı bir geri sayım başladı. Milli Uzay Programı'nın önemli bir kilometre taşı olan bu insanlı uzay misyonu, Gezeravcı'nın önderliğinde gerçekleşecek ve Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak tarih yazacak. Bu özel anı yaşamak üzere vatandaşlar, birçok meydanda ve bilim merkezinde bu tarihi yolculuğu izleyebilecekler. Alper Gezeravcı'nın uzaya gitme süreci, Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarını daha da vurgulayarak ülkeye bir gurur anı yaşatacak.
ALPER GEZERAVCI UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?
Alper Gezeravcı Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece gece saat 01.11'de uzay yolculuğuna başlayacak. Vatandaşlar, bu tarihi olayı birçok noktada ekranlardan ve medyadan takip edilecek.
KAÇ GÜN UZAYDA KALACAK?
Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzaya gidecek.
Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.
SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.
Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.
GEZERAVCI'NIN GÖREVİ NE?
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonları olacak. Bunları gerçekleştirmek üzere görev alacak Alper Gezeravcı, üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı misyon kapsamındaki deneyler, kanserden bağışıklık sistemine kadar birçok alanda katkı sağlayacak.
14 günde toplamda 13 deney gerçekleştirilecek.
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- Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? 2024 ISS NASA İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yolculuğu kaç gün sürecek, hangi tarihte dönecek?
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