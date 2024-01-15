MHP’nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları isim listesi: AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...

Seçimlerin en çok merak edilen şehirleri İstanbul ve Ankara için aday belirleme süreci özellikle dikkat çekiyor. Bu iki büyük şehirde yarışacak isimler, seçim dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecek. 15 Ocak'ta AK Parti, seçim beyannamesinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere diğer adaylarını da tanıtacak.

MHP KAÇ İLDE ADAY ÇIKARACAK?