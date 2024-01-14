Yasak aşk dehşeti! Evli sevgilisinden ayrılmak isteyen kadına kabusu yaşadı

DARP VE İSTİSMARA SUÇ DUYURUSU

Ertesi gün karakola giden genç kadın yaşadığı olayları anlatarak eski sevgilisinden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren mağdur kadın erkek arkadaşıyla 2,5 yıl birlikte olduğunu, daha sonra ayrıldıklarını ancak Abdurrahman'ın bu durumu kabul etmeyerek olay ikametine geldiğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. İfadesinin devamında Abdurrahman T.'nin kendisine darpta uyguladığını söyleyen Sevcan K., şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

ŞOKE EDEN SAVUNMA: FOTOĞRAFLARI DELİL OLARAK SUNDU

Savcılığın soruşturması kapsamında ifadesi alınan şüpheli ise Sevcan K.'ya eşinden ayrılmayacağını söyleyince kendisinden ayrıldığını, olay günü iki tarafında isteğiyle cinsel birliktelik yaşandığını, darp izlerinin kız arkadaşının ilişki sırasında şiddet görmeyi sevmesinden kaynaklı olduğunu iddia etti.

Hatta elinde bunu kanıtlayacak bir takım fotoğraflar bulunduğunu yetkili makamlara sunacağını belirtti. İfadesi sonrası adliyeye götürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.