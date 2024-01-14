Yasak aşk dehşeti! Evli sevgilisinden ayrılmak isteyen kadına kabusu yaşadı
İstanbul'da 36 yaşındaki Sevcan K., Abdurrahman T. ile 2.5 yıl yasak aşk yaşadı. Ancak sevgilisinin eşinden boşanmayacağını öğrenince ayrılık kararı aldı. Sevcan K.'nın kendisini terk etmesini kabullenemeyen Abdurrahman T. ise genç kadının evini bastı. Cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladı. Hakkında 14 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Eski sevgili dehşet saçtı. Korkunç olay 5 Ağustos'ta İstanbul'da yaşandı. 36 yaşındaki Sevcan K., 40 yaşındaki Abdurrahman T., ile birliktelik yaşadı. İkilinin birlikteliği Abdurrahman T.'nin genç kadına gönderdiği bir ileti ile sonlandı.
EŞİNDEN BOŞANMAYINCA TARTIŞTILAR
Genç adam kız arkadaşına yaşanan olaydan iki hafta önce, 'Eşimden boşanmayacağım' yazılı iletiyi gönderince öfkelenen Sevcan K., 'O zaman görüşeceğiz, ben nasıl yaşayacağımı sana göstereceğim' şeklinde cevap verdi.
İkili yaşanan tartışma sonrası uzun bir süre görüşmedi. Olay günü ise iddiaya göre alkol alan Abdurrahman T., genç kadına görüşmek için mesajlar göndermeye başladı. Eski erkek arkadaşına cevap veren Sevcan K., görüşmek istemediğini tekrarladı.
İKAMETİNE GELİP SALDIRDI!
Ancak yine iddiaya göre Abdurrahman T., genç kadının ikameti önünde taşkınlık yapmaya başlayınca kapıyı açmak zorunda kaldı. İkamete giren Abdurrahman T., genç kadının üzerini çıkararak cinsel birliktelik yaşamak istedi.
Sevcan K., karşılık vermeyince öfkeli adam genç kadına tokat atarak cinsel birliktelik yaşamaya başladı. Saldırıya uğrayan kadın eski sevgilisini üzerinden ittirince Abdurrahman T., ikameti terk etti.
DARP VE İSTİSMARA SUÇ DUYURUSU
Ertesi gün karakola giden genç kadın yaşadığı olayları anlatarak eski sevgilisinden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren mağdur kadın erkek arkadaşıyla 2,5 yıl birlikte olduğunu, daha sonra ayrıldıklarını ancak Abdurrahman'ın bu durumu kabul etmeyerek olay ikametine geldiğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. İfadesinin devamında Abdurrahman T.'nin kendisine darpta uyguladığını söyleyen Sevcan K., şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.
ŞOKE EDEN SAVUNMA: FOTOĞRAFLARI DELİL OLARAK SUNDU
Savcılığın soruşturması kapsamında ifadesi alınan şüpheli ise Sevcan K.'ya eşinden ayrılmayacağını söyleyince kendisinden ayrıldığını, olay günü iki tarafında isteğiyle cinsel birliktelik yaşandığını, darp izlerinin kız arkadaşının ilişki sırasında şiddet görmeyi sevmesinden kaynaklı olduğunu iddia etti.
Hatta elinde bunu kanıtlayacak bir takım fotoğraflar bulunduğunu yetkili makamlara sunacağını belirtti. İfadesi sonrası adliyeye götürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma sonunda şüpheli Abdurrahman T., hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 14 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Tutuklu yargılanan saldırgan ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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