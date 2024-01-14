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RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024! İlk oruç ne zaman tutulacak? Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2024
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RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024! İlk oruç ne zaman tutulacak? Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Ramazan ayı başlangıç tarihi islam alemi tarafından merak ediliyor. 2024 yılına girilmesiyle birlikte, "İlk oruç hangi gün tutulacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Diyanet, dini günler takvimini yayınlamasıyla birlikte, Ramazan başlangıcı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil tarihleri belli oldu. İşte haberin detayları...

"Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılına ait dini günler takvimini yayınlamasının ardından, Ramazan ayı başlangıç tarihi netlik kazandı. İşte ilk orucun tutulacağı gün...

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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