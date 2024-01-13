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3 milyon kişiyi giydiren adam: Yücel Türkyücel

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2024
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3 milyon kişiyi giydiren adam: Yücel Türkyücel

Giyim sektörünün bilinen ismi Yücel Türkyücel, 2001’den günümüze kadar 3 milyon kişinin tarzına yön vermekle kalmayıp, müşterilerine bir yaşam tarzı sunuyor.

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