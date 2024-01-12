Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı son dakika? 2024 yılı bedelli askerlik Ocak ayı celp ve sevk duyurusu! e-Devlet: MSB askerliğim
"Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihlerine dair önemli bir açıklama yaptı. İşte bedelli askerlik sonuçları sorgulama ekranı 2024!
Yeni bedelli askerlik ücreti ve sevk tarihleri hakkında detaylar merak konusu oluyor. Bakanlık, bedelli askerlik yapacak vatandaşlara yönelik bu duyuruda, celp ve sevk işlemlerine ilişkin detayları paylaştı. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?" , "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?" İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.
2024 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU
Tarih : 12.01.2024
1. 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir.
2. 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.
3. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
SEVK TARİHLERİ
-08 Şubat 2024
-07 Mart 2024
-18 Nisan 2024
-16 Mayıs 2024
-27 Haziran 2024
-25 Temmuz 2024
-22 Ağustos 2024
-19 Eylül 2024
-17 Ekim 2024
-14 Kasım 2024
-12 Aralık 2024
4. Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2024 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet "Askerliğim" uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.
Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır.
e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
5. 2023 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2024 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır.
E-DEVLET MSB "ASKERLİĞİM" EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
6. Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini er statüsünde yerine getireceklerdir.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
9. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
10. Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.
2024 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU
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- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı son dakika? 2024 yılı bedelli askerlik Ocak ayı celp ve sevk duyurusu! e-Devlet: MSB askerliğim
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