12 OCAK 2024 CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hadisli, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”
Cuma günü, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip bir gün olarak kabul edilir. Bu özel gün, Müslümanlar arasında Cuma namazının kılınması, hutbelerin dinlenmesi ve birbirine "Hayırlı Cumalar" dileklerinde bulunulmasıyla kutlanır. Müslümanlar için adeta bir bayram havasında geçen Cuma günü, sevapların daha fazla kabul olduğuna inanılır. Bu sebeple, sevdiklerinize anlamlı ve yeni cuma mesajları göndermek istiyorsanız, "Cuma Mesajları 2024" haberimize göz atabilirsiniz.
Cuma Namazı, Müslüman topluluğunu bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir ibadet olarak öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 12 Ocak Cuma Hutbesi, inanları farklı konularda bilgilendirerek manevi bir rehberlik sunuyor. Hutbe aracılığıyla unutulan konular hatırlanıyor ve inananlar, bu birliktelikte manevi kazanımlar elde ediyor. 12 Ocak Cuma Hutbesi'nin tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanarak cemaatle paylaşıldı. İşte 12 Ocak 2024 Cuma günü için özel olarak derlenmiş en güzel Cuma mesajları…
EN GÜZEL, ANLAMLI VE HAYIRLI CUMA MESAJLARI
Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun...
Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...
Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar..
Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar..
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun….
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
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