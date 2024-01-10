MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adaylarında 55'i belli oldu! AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...
MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler merak ediliyor. 31 Mart 2024 belediye seçimleri için AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz ise 55 adayın ismini açıkladı. Peki yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu?
MHP'nin aday göstereceği iller ve ilçeler, 31 Mart 2024 belediye seçimleri öncesinde merak konusu haline geldi. Yerel seçime adım adım yaklaşırken vatandaşlarda Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı olmak üzere toplamda 55 adayın ismini açıkladı. Peki yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayımı başlattı. Siyasi partiler, seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş devam ederken, bu soru işaretleri yakında cevap bulacak. Adaylar, 7 ve 15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek iki ayrı programda açıklanacak.
İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI KİM OLACAK?
Seçimlerin en çok merak edilen şehirleri İstanbul ve Ankara için aday belirleme süreci özellikle dikkat çekiyor. Bu iki büyük şehirde yarışacak isimler, seçim dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecek. 15 Ocak'ta AK Parti, seçim beyannamesinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere diğer adaylarını da tanıtacak.
MHP KAÇ İLDE ADAY ÇIKARACAK?
AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. Bu kapsamda, 5 ilde MHP adayını destekleyecekler. Öte yandan, 24 ilde MHP, AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Her iki partinin de kendi adaylarını çıkartacağı 22 il bulunuyor.
MHP'NİN ADAY GÖSTERECEĞİ İL VE İLÇELER
- Manisa Büyükşehir: Cengiz Ergün
- Mersin Büyükşehir: Serdar Soydan
- Amasya İl: Bayram Çelik
- Bartın İl: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
- Bayburt İl: Hükmü Pekmezci
- Çankırı İl: İsmail Hakkı Esen
- Erzincan İl: Bekir Aksun
- Karabük İl: Rafet Vergili
- Karaman İl: Savaş Kalaycı
- Kastamonu İl: Yüksel Aydın
- Kütahya İl: Alim Işık
- Nevşehir İl: Adnan Doğu
- Niğde İl: Hamdi Doğan
- Osmaniye İl: İbrahim Çenet
- Adana Çukurova Büyükşehir İlçe: Fırdevs Cingözler
- Adana Feke Büyükşehir İlçe: Ahmet Şener
- Adana İmamoğlu Büyükşehir İlçe: Mehmet Aydın Kangur
- Adana Karaisalı Büyükşehir İlçe: Bekir Şimşek
- Adana Karataş Büyükşehir İlçe: Necip Topuz
- Adana Kozan Büyükşehir İlçe: Mustafa Atlı
- Adana Pozantı Büyükşehir İlçe: Ali Avan
- Adana Saimbeyli Büyükşehir İlçe: Vedat Cengiz
- Adana Sarıçam Büyükşehir İlçe: Bilal Uludağ
- Adana Yumurtalık Büyükşehir İlçe: Aydın Kütükoğlu
- Mersin Anamur Büyükşehir İlçe: Hidayet Kılınç
- Mersin Bozyazı Büyükşehir İlçe: Mustafa Çetinkaya
- Mersin Çamlıyayla Büyükşehir İlçe: Ali Rıza Genç
- Mersin Erdemli Büyükşehir İlçe: Mustafa Kara
- Mersin Gülnar Büyükşehir İlçe: Fatih Önge
- Mersin Mut Büyükşehir İlçe: Volkan Şeker
- Mersin Silifke Büyükşehir İlçe: Sadık Altınok
- Mersin Tarsus Büyükşehir İlçe: Mahmut Tat
- Mersin Toroslar Büyükşehir İlçe: Ali Öz
- Aydın Efeler Büyükşehir İlçe: Burak Pehlivan
- Aydın Germencik Büyükşehir İlçe: Halit Germen
- Aydın Karacasu Büyükşehir İlçe: Mehmet Erikmen
- Aydın Söke Büyükşehir İlçe: Tekin Yavuz
- Ankara Etimesgut Büyükşehir İlçe: Enver Demirel
- Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe: Ramazan Şimşek
- Ankara Kalecik Büyükşehir İlçe: Erdal Dal
- Ankara Polatlı Büyükşehir İlçe: Levent Çağlancı
- Antalya Alanya Büyükşehir İlçe: Adem Murat Yücel
- Antalya Demre Büyükşehir İlçe: İbrahim Oğuz
- Antalya Gazipaşa Büyükşehir İlçe: Mustafa Aksoy
- Balıkesir Gömeç Büyükşehir İlçe: Kazım Arslan
- Bursa Yenişehir Büyükşehir İlçe: Davut Aydın
- Denizli Çal Büyükşehir İlçe: Feti Akcan
- Denizli Honaz Büyükşehir İlçe: Ali Semerci
- Erzurum İspir Büyükşehir İlçe: Ahmet Coşkun
- Erzurum Olur Büyükşehir İlçe: Vedat Ergün
- Erzurum Uzundere Büyükşehir İlçe: Sinan Aydın
- Eskişehir Çifteler Büyükşehir İlçe: Kadir Bıyık
- Eskişehir Seyitgazi Büyükşehir İlçe: Erhan Erdem
- İstanbul Beşiktaş Büyükşehir İlçe: Serkan Toper
- İstanbul Silivri Büyükşehir İlçe: Volkan Yılmaz
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