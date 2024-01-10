Abisiyle aynı kaderi paylaştı! Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş'e servis minibüsü çarptı. Memiş, olay yerinde hayatını kaybederken abisinin de 2021 yılında aynı mahallede trafik kazasından öldüğü belirtildi.
Olay, 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş'e 34 LAD 143 plakalı servis minibüsü çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Memiş'ni hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde sinir krizi geçiren 5 yaşındaki çocuğun yakınları servis minibüsüne zarar verdi.
Mahalle sakini Köksal Duman, "Geldiğimde kalabalığı gördüm, sağlıkçı olduğum için ilk müdahaleyi yapmak istedim ama nabzı yoktu. Battaniye tarzı bir şeyle üstünü kapattık, ailesi buradaydı.
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