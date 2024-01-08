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Vapur seferleri iptal mi? 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Vapur seferleri iptal mi? 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...

İstanbul içinde vatandaşların sıkça kullandığı ulaşım araçlarından biri olan vapur seferleri, elverişsiz hava koşulları sebebiyle geçici bir süreliğine iptal edildi. Konuyla ilgili olarak Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, 8 Ocak tarihinde birçok vapur seferinin iptal edildiği duyuruldu. Peki İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi?

İstanbul'da meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Şehir Hatları AŞ ve BUDO tarafından bazı vapur seferleri iptal edildi. Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle belirli seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Bu durum, vatandaşların günlük ulaşım planlarını etkileyerek, özellikle İstanbul Boğazı üzerinde seyahat etmeyi planlayanları etkiledi. Peki 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

📌Şehir Hatları

Yapılan resmi açıklama ve iptal olan seferler şu şekilde;

"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır."

📍Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

📍Maltepe-Adalar

📍Kadıköy-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması

📍Üsküdar-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması

📍Büyükada-Sedef Adası

📍Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy

📌BUDO

08.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

08.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

08.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

08.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

08.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

08.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

08.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

08.01.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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