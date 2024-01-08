Bursa Büyükorhan, Gemlik, Gürsu ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Bursa Büyükorhan, Gemlik, Gürsu ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Bursa ilçe belediye başkan adayları listesi!
Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları!
BURSA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
AK PARTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Adayların kalan kısmını ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız"
İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
CHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak
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