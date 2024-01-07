Son dakika | Esenyurt'ta korkutan İETT kazası! 5 yolcu yaralandı
Esenyurt E-5'te İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta yön levhası direğine çarpan İETT otobüsünün sürücüsü ile araçtaki bazı yolcular yaralandı.
D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.
Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken, bazı yolcular da yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kazada yaralanan bazı yolcular ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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