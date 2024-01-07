07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...

MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
ABONE OL
MHP’nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...

MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler merak ediliyor. 31 Mart 2024 belediye seçimleri için AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. Vatandaşlar MHP'nin hangi il ve ilçelerde belediye başkanı adayı çıkaracağını araştırıyor. Peki yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu?

MHP'nin aday göstereceği iller ve ilçeler, 31 Mart 2024 belediye seçimleri öncesinde merak konusu haline geldi. Yerel seçime adım adım yaklaşırken vatandaşlarda Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. Peki yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayımı başlattı. Siyasi partiler, seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş devam ederken, bu soru işaretleri yakında cevap bulacak. Adaylar, 7 ve 15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek iki ayrı programda açıklanacak.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI KİM OLACAK?

Seçimlerin en çok merak edilen şehirleri İstanbul ve Ankara için aday belirleme süreci özellikle dikkat çekiyor. Bu iki büyük şehirde yarışacak isimler, seçim dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecek. 15 Ocak'ta AK Parti, seçim beyannamesinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere diğer adaylarını da tanıtacak.

MHP KAÇ İLDE ADAY ÇIKARACAK?

AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. Bu kapsamda, 5 ilde MHP adayını destekleyecekler. Öte yandan, 24 ilde MHP, AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Her iki partinin de kendi adaylarını çıkartacağı 22 il bulunuyor.

MHP'NİN ADAY GÖSTERECEĞİ İL VE İLÇELER

MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 15 Ocak'tan itibaren netleşecek. Detayları ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA