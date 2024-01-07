Kan donduran cinayet! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Muhtar Ergüven ve yaşlı kadının yakınları kapıyı açarak içeri girdiler. Ulviye Eskici'yi boynunda kan izi ile ölü olarak bulan Muhtar Mesut Ergüven ve beraberindekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Eskici'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından Ulviye Eskici ile aynı apartmanda oturan komşusu T.K. (33) polis tarafından gözaltına alındı.