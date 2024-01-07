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Kan donduran cinayet! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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Kan donduran cinayet! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir evde yalnız yaşayan yaşlı kadının cesedi kan dondurdu. Ailesinin ulaşamadığı 85 yaşındaki kadın, boğazı kesilmiş halde bulundu. Polis, yaşlı kadının komşusunu gözaltına aldı.

Manisa Kırkağaç ilçesinde önceki gün dehşet oldu anlara şahit olundu.

Kırkağaç'ın Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak'ta Neva Apartmanı'nın 1. katında ikamet eden 85 yaşındaki Ulviye Eskici'den haber alamayan şehir dışındaki yakınları, mahalle muhtarı Mesut Ergüven'e ulaştı.

Muhtar Ergüven ve yaşlı kadının yakınları kapıyı açarak içeri girdiler. Ulviye Eskici'yi boynunda kan izi ile ölü olarak bulan Muhtar Mesut Ergüven ve beraberindekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Eskici'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından Ulviye Eskici ile aynı apartmanda oturan komşusu T.K. (33) polis tarafından gözaltına alındı.

İki çocuk annesi Ulviye Eskici, bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

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