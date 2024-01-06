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İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

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Giriş Tarihi: 06.01.2024
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İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

5 Yılda bir düzenlenen yerel seçim bu yıl 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Tüm ülkede vatandaşlar il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlarını seçebilmek için oy kullanacak. Seçim öncesi AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti adayların duyurarak seçim kampanyalarına başlayacak. Tüm Türkiye ise özellikle metropollerden gösterilecek adayların açıklanmasını belliyor. Peki AK Parti İstanbul Sultanbeyli ilçe belediye başkan adayı kim oldu?

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