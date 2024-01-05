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Yeni yıla fiber dönüşüm için çalışan saha ekipleriyle birlikte Çanakkale’de giren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Memleketin bir şehrini değil her şehrini fiber ağlarla örüyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2024
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Yeni yıla fiber dönüşüm için çalışan saha ekipleriyle birlikte Çanakkale’de giren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Memleketin bir şehrini değil her şehrini fiber ağlarla örüyoruz

Teknolojinin sağladığı imkânları her alanda hizmete dönüştürmeye odaklanan Türk Telekom, uçtan uca fiber altyapı çalışmalarını Türkiye’nin 81 ilinde hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom’un, 2023 yılını 2024’e bağlayan 31 Aralık gecesinde Çanakkale’de gerçekleştirdiği çalışmalar ile ülke genelindeki fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı.

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