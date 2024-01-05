05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Kars'ta otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Kars'ta otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
ABONE OL
Son dakika | Kars’ta otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi...Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA