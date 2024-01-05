Eskişehir Beylikova, Çifteler, Günyüzü Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

AK PARTİ