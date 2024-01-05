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Haberler Yaşam Haberleri "3 K Kuantum, Kainat ve Kur’an-ı Kerim" Kitabı ve Yazarı Dr. Hasan Gökceoğlu

"3 K Kuantum, Kainat ve Kur’an-ı Kerim" Kitabı ve Yazarı Dr. Hasan Gökceoğlu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2024
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3 K Kuantum, Kainat ve Kur’an-ı Kerim Kitabı ve Yazarı Dr. Hasan Gökceoğlu

"3 K Kuantum, Kainat ve Kur’an-ı Kerim" kitabı, Dr. Hasan Gökceoğlu tarafından yazılan ve insanoğlunun evreni anlama çabasını Kur’an-ı Kerim'in ayetleri ile birleştiren bir eserdir. Kitap, evrenin ve insanın varlığına dair derin soruları ele almakta ve bu sorulara Big Bang teorisi, kuantum mekaniği ve Kur’an ayetleri üzerinden bakmaktadır. Dr. Gökceoğlu, modern bilim ve eski bilgelik arasında köprüler kurarak, evrenin sırlarını ve insanın bu büyük düzen içindeki yerini sorguluyor.

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