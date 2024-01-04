İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı! Şüpheli önce öğrencileri indirdi sonra yaya olarak kaçtı
YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim anlattı.
Olay bu sabah saatlerinde Kadıköy'de yaşandı. Tuzla'daki ilkokula öğrenci taşıyan servis aracı ışıklarda durduğu sırada bir kişi şoföre uyarıda bulunup arka lastiğinin patladığını söyledi.
Şoför lastiği kontrol etmek için aracın arkasına geçtiğinde kimliği belirsiz kişi direksiyona geçerek aracı hareket ettirdi. Servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi.
Zanlı, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek araçla birlikte kaçmaya devam etti. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.
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