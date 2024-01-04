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İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı! Şüpheli önce öğrencileri indirdi sonra yaya olarak kaçtı

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Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı! Şüpheli önce öğrencileri indirdi sonra yaya olarak kaçtı

İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim anlattı.

İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Önce öğrencileri indiren sonra da aracı Pendik yakınlarında terk edip yaya olarak kaçan zanlı aranıyor.

Olay bu sabah saatlerinde Kadıköy'de yaşandı. Tuzla'daki ilkokula öğrenci taşıyan servis aracı ışıklarda durduğu sırada bir kişi şoföre uyarıda bulunup arka lastiğinin patladığını söyledi.

Şoför lastiği kontrol etmek için aracın arkasına geçtiğinde kimliği belirsiz kişi direksiyona geçerek aracı hareket ettirdi. Servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi.

Zanlı, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek araçla birlikte kaçmaya devam etti. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.

İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı! İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN OLDUĞU SERVİS KAÇIRILDI!

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