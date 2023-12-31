Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı özel çekilişi heyecanla devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği büyük ikramiye bu gece sahiplerini bulacak. Geri sayımın sürdüğü bu anlarda, "Milli Piyango 2024 büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı?" sorusu gündemi meşgul ediyor. İşte haberin detayları...
Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlendi.Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği çekilişin sonuçlarıyla birlikte büyük ikramiyenin kime çıktığı merak konusu haline geldi. Peki, "Milli Piyango 2024 büyük ikramiye hangi ile çıktı?
2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, gece 23:30'da büyük ikramiye rakamlarının belli olması ile sona erecek.
Milli Piyango'nun kim ve hangi şehre çıktığı ise merak konusu oluyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından, kazananların isimleri ve büyük ikramiyenin dağılımı haberimizde yer alacak.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE SONUÇLARI
Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Büyük küçük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş saat 18:30'da başladı.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.
MPİ 2024 İKRAMİYE TABLOSU!
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