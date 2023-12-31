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Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye ödüyor? İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye ödüyor? İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...

Bu yılın özel çekilişinde büyük ikramiye tam 400 milyon lira olarak belirlendi, bu ikramiye tutarı büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Toplam ikramiye tutarı ise rekor kıran 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olarak açıklandı. Katılımcılar, özellikle 1, 2, 3 rakamına göre kazanan numaraları öğrenmek için büyük bir merak içerisinde bulunuyor.

31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık ikramiyenin kime isabet edeceği, binlerce kişinin heyecanla beklediği bir soru olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, özellikle son 1, 2, 3 rakamına göre kazanan numaraları öğrenmek için sıkça sorgulama yaparken, bu büyük çekilişin sonuçları, kazanan talihlilerin belirlenmesiyle birlikte yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi, heyecanla beklenen bir etkinlik olarak 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da start alacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek olan çekiliş, gece 00.00'a kadar devam edecek ve bu süreç içinde büyük ikramiye ile amorti rakamları belirlenecek. Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, çekilişin kazananları netlik kazanacak.

KİM NE KADAR KAZANACAK?

Son 1 rakamına göre 400 TL

Son 2 rakamına göre 800 TL

Son 3 rakamına göre 1.200 TL

1200 TL KAZANAN NUMARALAR!

030
804
970
599
752
308
196
520
912
816
974
650
720
772
464
296
316
367

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 100 TL

Yarım bilet 200 TL

Tam bilet 400 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından dijital olarak da satın alınıyor.

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