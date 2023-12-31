Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye ödüyor? İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi, heyecanla beklenen bir etkinlik olarak 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da start alacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek olan çekiliş, gece 00.00'a kadar devam edecek ve bu süreç içinde büyük ikramiye ile amorti rakamları belirlenecek. Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, çekilişin kazananları netlik kazanacak.

KİM NE KADAR KAZANACAK?