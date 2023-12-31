Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama: AMORTİ hangi numaralara çıktı? Tam, yarım, çeyrek bilet...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.