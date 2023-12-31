Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama: AMORTİ hangi numaralara çıktı? Tam, yarım, çeyrek bilet...
"Milli Piyango amorti nedir, ne kadar kazandırır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Piyango çekilişi, bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ile büyük bir heyecana sahne olacak. Ancak sadece büyük ikramiyeyi kazananlar değil, amorti kazananlar da merak konusu oluyor. İşte MPİ amorti rakamları sorgulama ekranı!
Milli Piyango'nun 2024 özel çekilişi, 31 Aralık Pazar günü (bugün) saat 18.30 itibarıyla başlayacak. Bu yıl 400 milyon TL'lik dev büyük ikramiye için milyonlarca kişi nefesini tutmuşken, çekiliş sonrasında amorti kazanan rakamlar da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte 2024 MPİ amorti kazanan numaralar...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü (Bugün) gerçekleşecek. Çekiliş 18.30'da başlayacak ve 23.30'a kadar sürecek. Küçük ikramiyelerle başlayacak.
Milli Piyango çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çekilişi en son yapılacak.
MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI!
2024 AMORTİ KAZANAN NUMARALAR
2024 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık (bugün) 18.30 - 23.30 saatleri arasında yapılacak. Amorti kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.
AMORTİ NEDİR?
Amorti, bilet fiyatının bilet sahibine iade edilmesi anlamına gelir. Amorti rakamları biletlerin son rakamlarıdır ve çekilişin sonunda 2 adet amorti rakamı çekilir.
Biletinizin sonundaki rakam küreden çıkan bu 2 rakamdan biri ise biletinize amorti çıkmış olur. Böylece bilete ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz.
2024 yılbaşı çekilişi için amorti rakamları şu şekilde;
Tam bilet amorti bedeli: 400 TL
Yarım bilet amorti bedeli: 200 TL
Çeyrek bilet amorti bedeli: 100 TL
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;
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