Bugün otobüsler bedava mı? 31 Aralık yılbaşı ulaşım ücretsiz mi? Saat kaça kadar çalışıyor? Marmaray, metro, vapur...

"31 Aralık 2023 Pazar günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, "Bugün otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?" sorusuyla birlikte, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da 31 Aralık Yılbaşı toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...