31 ARALIK -1 OCAK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: A101, BİM, ŞOK, MİGROS bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

MİGROS

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir.

Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.