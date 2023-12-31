31 ARALIK -1 OCAK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: A101, BİM, ŞOK, MİGROS bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?
"Bugün marketler açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yılbaşı öncesi alışveriş yapacak olan vatandaşlar, Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa gibi popüler market zincirlerinin 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerindeki açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. İşte, haberin detayları...
Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa gibi marketlerin 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde çalışma saatleri merak konusu oluyor. Peki, "Bugün ve yarın marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, marketlerin açılış ve kapanış saatleri 2024!
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
31 Aralık 2023 Pazar günü, A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar, Tarım Kredi gibi popüler market zincirleri düzenli çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecektir. Ancak, yılbaşı gibi özel günlerde bazı marketler çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir.
1 OCAK 2024 MARKETLER AÇIK MI?
1 Ocak 2024 Pazartesi günü A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa ve diğer zincir marketler açık olacak.
BİM marketleri 1 Ocak'ta saat 11:00'de açılacak ve kapanışı saat 21:00'de gerçekleşecek.
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ!
Hafta içi: 09.00 – 21.00
Hafta sonu: 09.00 – 21.00
MİGROS
Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir.
Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
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