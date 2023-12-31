2024 yılbaşı Milli Piyango yarım bilete ne kadar ikramiye vuracak? Yarım bilete kaç para çıkacak? 2024 Milli Piyango…

2024 MİLLİ PİYANGO YARIM BİLETE KAÇ TL ÇIKIYOR?

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişinde yarım bilete 200 bin TL ikramiye çıkıyor.

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra, diğer ikramiye rakamları da büyük ilgi görüyor. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL olan biletler için toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiye dağıtılacak.