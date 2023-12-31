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2024 yılbaşı Milli Piyango 750.000 TL kazanan numaralar hangileri?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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2024 yılbaşı Milli Piyango 750.000 TL kazanan numaralar hangileri?

2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi büyük bir heyecanla tamamlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ), toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerindeki ödülleri kazanan talihlilerle buluşturuyor. Şu anda gözler, 750.000 TL'lik ikramiyelerin sahiplerini belirleyen numaralara çevrildi. İşte o talihli numaralar…

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