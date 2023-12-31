2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar belli oldu mu? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...
Yılbaşı gecesi, binlerce kişi 400 milyon TL'lik dev büyük ikramiye umuduyla, bir ya da birkaç talihlinin hayatını değiştirecek anın heyecanını yaşıyor. Toplam ikramiye tutarı ise rekor kıran 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'ye ulaşarak büyük bir çekim gücü oluşturuyor. Kazanan numaraların açıklanmasını bekleyen bilet sahipleri, milyonlarca kişi arasından sıyrılacak talihlinin kim olacağını merakla bekliyor.Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar neler?
Yılbaşı gecesi, binlerce kişi heyecanla Milli Piyango'nun büyük çekiliş sonuçlarını öğrenmek için ekran başına geçti. 400 milyon TL'lik devasa büyük ikramiye, bir ya da birkaç şanslı talihlinin yüzünü güldüreceği anın heyecanını taşıyor. Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ile rekor bir seviyeye ulaştı. Bilet sahipleri, kazanan numaraların açıklanmasını beklerken, ikramiyenin hangi şanslı talihliye gülümsediğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar neler? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...
5.000 İLA 3.000 TL'NİN KAZANANI HANGİ RAKAMLAR OLDU?
31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, gece yarısına kadar devam edecek. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek çekilişte büyük ikramiye ve amorti rakamları belirlenerek, heyecanla beklenen sonuçlar ortaya çıkacak. Çekiliş sonucunda kazanan numaralar ve 5.000 TL ile 3.000 TL'nin sahibi olan numaralar, haberimizde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.
En Sık Çıkan Numaralar:
3 rakamı: 3 kez
2 rakamı: 10 kez
1 rakamı: 9 kez
7 rakamı: 9 kez
4 rakamı: 7 kez
5 rakamı: 7 kez
6 rakamı: 7 kez
Son 6 Yılda Çıkan Rakamlar:
2022: 6, 5, 3, 0, 3, 0, 3
2021: 9, 8, 7, 6, 0, 6, 6
2020: 9, 8, 8, 4, 7, 5, 7
2019: 1, 3, 5, 8, 4, 9, 0
2018: 9, 7, 9, 4, 0, 3, 5
2017: 2, 7, 9, 6, 2, 8, 8
Son 10 Yılın Amorti Rakamları:
2022: 0, 6
2021: 4, 5
2020: 2, 8
2019: 2, 8
2018: 2, 8
2017: 1, 5
2016: 3, 7
2015: 4, 9
2014: 6, 9
2013: 5, 7
En Az Çıkan Amorti Rakamları:
1, 3, 4, 6 (Her biri 10 yılda sadece birer kez amorti olmuştur.)
Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayında:
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak.
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