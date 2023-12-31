2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL’yi kazanan numaralar belli oldu mu? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...

Yılbaşı gecesi, binlerce kişi heyecanla Milli Piyango'nun büyük çekiliş sonuçlarını öğrenmek için ekran başına geçti. 400 milyon TL'lik devasa büyük ikramiye, bir ya da birkaç şanslı talihlinin yüzünü güldüreceği anın heyecanını taşıyor. Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ile rekor bir seviyeye ulaştı. Bilet sahipleri, kazanan numaraların açıklanmasını beklerken, ikramiyenin hangi şanslı talihliye gülümsediğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar neler? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...

5.000 İLA 3.000 TL'NİN KAZANANI HANGİ RAKAMLAR OLDU?