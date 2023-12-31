2024 yılbaşı Milli Piyango 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

MİLLİ PİYANGO 40.000.000 TL'LİK BÜYÜK ÖDÜŞÜ KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.