2024 yılbaşı Milli Piyango 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. 400 milyon liralık büyük ikramiye ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiye dağıtacak olan Milli Piyango İdaresi (MPİ) çekiliş sonuçlarını tek tek açıklayacak. Büyük ikramiyeye sahip olacak talihlinin yanı sıra 40.000.000 milyon liralık ikramiyenin de hangi rakamlara çıktığı gecenin merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 40 milyon TL'lik ikramiye hangi rakamlara çıktı? İşte ayrıntılar…
2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi gerçekleşecek. Yeni talihlisini bekleyen büyük ikramiyenin yanı sıra 40.000.000 TL'lik ödül yeni sahibine kavuşacak. İşte 40 milyon liralık ödülü kazandıran numaralar…
MİLLİ PİYANGO 40.000.000 TL'LİK BÜYÜK ÖDÜŞÜ KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.
Milli Piyango 40 milyon TL'lik ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet 100 TL
Yarım bilet 200 TL
Tam bilet 400 TL
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
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