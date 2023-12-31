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2024 yılbaşı Milli Piyango 4.000.000 TL ve 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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2024 yılbaşı Milli Piyango 4.000.000 TL ve 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, büyük heyecanla beklenen an geldi. Milli Piyango İdaresi (MPİ), 400 milyon liralık büyük ikramiye ile birlikte toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerinde ödül dağıtacak. Çekiliş sonuçları tek tek açıklanırken, 1.000.000 ve 4.000.000 TL'lik ikramiyenin hangi rakamlara çıktığı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen sonuçlar için gözler, talihli numaralara çevrildi.

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