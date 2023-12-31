Milli Piyango 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ 2024 yılbaşı bileti sonuçları sorgulama

Yılbaşı gecesi gerçekleşecek olan 2024 Milli Piyango çekilişi, milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor. Bu büyük çekilişte 30.000 TL ve 20.000 TL kazanan numaralar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, "Milli Piyango 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar hangileri?" İşte haberin detayları...