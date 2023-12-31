2024 yılbaşı Milli Piyango 15.000 TL 10.000 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ sonuçları yılbaşı bilet sorgulama

Yılbaşı gecesi gerçekleşecek olan 2024 Milli Piyango çekilişi, milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor. Bu büyük çekilişte 15.000 TL ve 10.000 TL kazanan numaralar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, "Milli Piyango 15.000 TL 10.000 TL kazanan numaralar hangileri?" İşte haberin detayları...