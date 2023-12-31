2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar...

2024 TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği 2024 yılbaşı çekilişinde teselli ikramiyesini kazanan numaralar henüz açıklanmadı.

Saat 23.45'te başlayacak olan 400 milyon TL tutarındaki çekilişte, büyük ikramiyeyi kazanan numaralardan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete varsa teselli ikramiyesi ödenir.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.