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2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar...

"Teselli ikramiyesi nedir, kimlere veriliyor?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık 2024 akşamı düzenlenecek çekilişte, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Ancak sadece büyük ikramiyeyi kazananlar değil, büyük ikramiyeyi az farkla kaçıranlar için de teselli ikramiyeleri büyük önem taşıyor. İşte haberin detayları...

"Teselli ikramiyesi kaç TL, kimlere verilecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Yılbaşı gelenekleri arasında yer alan Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık 2024 akşamı milyonlarca insanın heyecanını doruğa çıkaracak. Bu özel çekilişte dağıtılacak olan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye kadar, teselli ikramiyeleri de büyük bir merak konusu. İşte konuya ilişkin detaylar...

MİLLİ PİYANGO 2024 TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Teselli ikramiyesi talihlileri 31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak çekilişte belli olacak. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte bir de 63 kişiye teselli ikramiyesi verilecek.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır. 2024 yılında teselli ikramiyesi tam 400 bin TL olacak.

Tam bilete sahip olan kişiler 400 bin TL, yarım bilete sahip olan kişiler 200 bin TL ve çeyrek bilete sahip olan kişiler 100 bin TL teselli ikramiyesi alacak.

MİLLİ PİYANGO SONUCU SORGULAMA EKRANI

2024 TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği 2024 yılbaşı çekilişinde teselli ikramiyesini kazanan numaralar henüz açıklanmadı.

Saat 23.45'te başlayacak olan 400 milyon TL tutarındaki çekilişte, büyük ikramiyeyi kazanan numaralardan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete varsa teselli ikramiyesi ödenir.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

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