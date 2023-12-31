1 Ocak 2024 tarihinde, yılın ilk günü olan Pazartesi gününde okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noter gibi kurumların tatil olup olmayacağı konusu merak edilmekte. Birçok kişi, bu konuda bilgi sahibi olabilmek adına şimdiden arama motorlarında detaylı sorgulamalara başlamış durumda. Peki 1 Ocak Pazartesi eczane, noter, bankalar açık mı, kapalı mı? Yılbaşı resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu?

1 OCAK 2024 TATİL Mİ?